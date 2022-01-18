ВТБ нарастил выдачи кредитов наличными в Красноярском крае и Республике Хакасия на четверть

По итогам 2021 года клиенты ВТБ в Красноярском крае и Республике Хакасия оформили более 38 тыс. кредитов наличными на сумму 28,9 млрд рублей, что на четверть больше, чем в предыдущем году. В целом по стране ВТБ нарастил продажи на 54%, выдав 1,6 млн потребкредитов на 1,3 трлн рублей.

В ВТБ одним из главных стимулов спроса стали цифровые каналы, позволяющие получить средства без посещения офиса. В 2021 году клиенты оформили онлайн свыше 660 тыс. кредитов на сумму 404 млрд рублей. В четвертом квартале доля цифровых продаж достигла 41%, что на 14 процентных пунктов выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Лидерами по объему выданных средств стали Московский регион (383,7 млрд), Санкт-Петербург и Ленобласть (96,1 млрд), Иркутская область (32,7 млрд), Свердловская область (32 млрд) и Краснодарский край (31,4 млрд). В целом по стране портфель кредитов наличными ВТБ по итогам года увеличился на 24%, превысив 1,8 трлн рублей. В Красноярском крае и Республике Хакасия за год он вырос на четверть – до 39,2 млрд рублей.

«Пиковый уровень спроса в 2021 году пришелся на весну, когда ставки на рынке были исторически минимальными, в предновогодний период клиенты также активно решали свои задачи с помощью финансирования банков. Повышая доступность кредитов, ВТБ приоритетно сохранять платежи на комфортном для заемщиков уровне. Мы внимательно следим за долговой нагрузкой. В прошлом году банк снизил ставки для 125 тысяч клиентов, оформив для них рефинансирование на 154 млрд рублей. По итогам года доля таких сделок составила 12% от общего объема выдач», — прокомментировал Евгений Благинин, начальник управления «Потребительского кредитования» ВТБ.