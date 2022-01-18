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Здоровье18 января 2022 10:13

В Красноярском крае заболеваемость коронавирусом может возрасти в 5 раз из-за штамма «омикрон»

Карантин для заболевших ковидом могут сократить в 2 раза
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае заболеваемость коронавирусом может возрасти в 5 раз из-за штамма «омикрон»

В Красноярском крае заболеваемость коронавирусом может возрасти в 5 раз из-за штамма «омикрон»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае из-за омикрона уровень заболеваеомсти коронавирусом может вырасти в 5 раз. Об этом на пресс-конференции рассказал министр здравоохранения края Борис Немик.

По словам Немика, главной причиной такого роста заболеваемости станет новый штамм «омикрон». Первые случаи заражения этим штаммом уже зафиксированы в Красноярске. Продлится эта волна до конца февраля 2022 года.

По прогнозам экспертов, заболеваемость «омикроном» составит около 70% из всех штаммов коронавируса. При этом карантин для заболевших ковидом может сократиться с 14 дней до 7. Это объяснятся тем, что несмотря на более высокую заразность, выздоровление после омикрона проходит быстрее.