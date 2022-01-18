В Красноярском крае заболеваемость коронавирусом может возрасти в 5 раз из-за штамма «омикрон» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае из-за омикрона уровень заболеваеомсти коронавирусом может вырасти в 5 раз. Об этом на пресс-конференции рассказал министр здравоохранения края Борис Немик.

По словам Немика, главной причиной такого роста заболеваемости станет новый штамм «омикрон». Первые случаи заражения этим штаммом уже зафиксированы в Красноярске. Продлится эта волна до конца февраля 2022 года.

По прогнозам экспертов, заболеваемость «омикроном» составит около 70% из всех штаммов коронавируса. При этом карантин для заболевших ковидом может сократиться с 14 дней до 7. Это объяснятся тем, что несмотря на более высокую заразность, выздоровление после омикрона проходит быстрее.