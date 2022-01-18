В Красноярске 14-летняя девочка попала под колеса, переходя дорогу в неположенном месте. Фото: ГИБДД Красноярск

17 января на улице Марковского в Красноярске 14-летняя школьница попала под колеса автомобиля, переходя дорогу в неположенном месте. Как сообщают в ГИБДД, в результате аварии девочка сломала ногу.

По информации дорожной полиции, нарушительница спешила на занятия в музыкальную школу. Она переходила проезжую часть в 150 метрах от пешеходного перехода.

- Переход дороги в неположенном месте является опасным правонарушением, поскольку пеший участник движения заведомо менее защищен в случае ДТП и может получить серьезные травмы, - передают в красноярской госавтоинспекции.