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Происшествия18 января 2022 9:05

В Красноярске 14-летняя девочка попала под колеса, переходя дорогу в неположенном месте

Школьница сломала ногу
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске 14-летняя девочка попала под колеса, переходя дорогу в неположенном месте. Фото: ГИБДД Красноярск

В Красноярске 14-летняя девочка попала под колеса, переходя дорогу в неположенном месте. Фото: ГИБДД Красноярск

17 января на улице Марковского в Красноярске 14-летняя школьница попала под колеса автомобиля, переходя дорогу в неположенном месте. Как сообщают в ГИБДД, в результате аварии девочка сломала ногу.

По информации дорожной полиции, нарушительница спешила на занятия в музыкальную школу. Она переходила проезжую часть в 150 метрах от пешеходного перехода.

- Переход дороги в неположенном месте является опасным правонарушением, поскольку пеший участник движения заведомо менее защищен в случае ДТП и может получить серьезные травмы, - передают в красноярской госавтоинспекции.