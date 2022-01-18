В Красноярском крае пекарню оштрафовали на 30 тысяч рублей за ряд грубых нарушений

Так выглядит пол в производственном помещении. Фото: Роспотребнадзор Красноярск

В Нижней Пойме Красноярского края пекарню ИП Сергиенко В.Е. оштрафовали за нарушение требований СанПин. Как передают в Роспотребнадзоре, руководство пекарни оштрафовано на 30 тысяч рублей.

Фото: Роспотребнадзор Красноярск

Во время проверки специалисты Роспотребнадзора выявили такие нарушения, как планировка производственных помещений, которое не обеспечивает возможность осуществления поточности технологических операций, отсутствие холодной воды в цехах, отсутствие ремонта и элементарной отделки стен, отсутствие вытяжки, документации, ГОСТов, нарушение требований к маркировке, более того, к работе были привлечены сотрудники, которые даже не прошли медосмотр.

Фото: Роспотребнадзор Красноярск

Руководству предприятия выдано предписание об устранении нарушений.