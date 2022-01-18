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Общество18 января 2022 6:29

Красноярский мэр Сергей Ерёмин рассказал о ходе строительства крематория

Для города-миллионника это необходимость
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин рассказал о ходе строительства крематория во время интервью на телеканале «ТВК». Главе города задавали вопросы телезрители, один из них оказался связанным с крематорием.

Вопрос на данный момент не закрыт, как отметил мэр, сейчас строятся колумбарные стенки.

- Мы тему эту не бросили. Инвестор к нам обратился, но мы были вынуждены ему отказать, так как у него был не весь пакет документов. Мы идем параллельным курсом: инвестор продолжает работать над документами, и идет строительство колумбарных стенок. Крематорий необходимая в миллионниках опция, — сообщил Сергей Ерёмин.

Глава города также отметил, что сейчас в Красноярске расширяют кладбище Бадалык, в 2021 году появились мест для захоронения более 6000 человек, в 2022 году расширение продолжится.