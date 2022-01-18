Житель Красноярска, напавший на женщин с топором, предстанет перед судом

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ожидает суда 27-летний мужчина, напавший с топором ради денег на двоих женщин. Как сообщает МВД, все происходило за АЗС.

Нападения произошли еще в августе 2021 года в микрорайоне Солнечный. Пробравшись на заправку с топором, мужчина выловил женщину, и потребовал отдать ему деньги. К счастью, нападение заметила работница станции и объявила по громкой связи, что сейчас вызовет полицию. Мужчина сбежал.

Оказалось, что за несколько минут до неудавшегося грабежа, 27-летний горожанин все-таки смог украсть деньги у одной из жительниц на АЗС. 21-летня жительница Солнечного отдала ему 150 рублей и банковскую карту.

В отношении разбойника завели уголовное дело по статьям «Кража» и «Разбой». Материалы расследования направлены в суд. Если мужчину признают виновным, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.