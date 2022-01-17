Экс-бухгалтеру из Красноярского края грозит срок за ремонт учебного учреждения Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Красноярском крае под суд будет отправлена экс-главный бухгалтер одного из учебных учреждений. Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили в ГУ МВД региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, летом прошлого года обвиняемая, как думали изначально, присвоила около 1 миллиона бюджетных денег. Однако позже выяснилось - денег женщина не брала. Те были потрачены на ремонт учебного заведения.

Тем не менее, женщине грозят четыре года в колонии, потому что проведение работ проходило с нарушением законодательства.

Сейчас дело передано в суд.