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Происшествия17 января 2022 19:00

Экс-бухгалтеру из Красноярского края грозит срок за ремонт учебного учреждения

Женщину подозревали в краже бюджетных денег, однако оказалось, что себе она их не присваивала, но работы все же были выполнены с нарушением закона
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Экс-бухгалтеру из Красноярского края грозит срок за ремонт учебного учреждения

Экс-бухгалтеру из Красноярского края грозит срок за ремонт учебного учреждения

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Красноярском крае под суд будет отправлена экс-главный бухгалтер одного из учебных учреждений. Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили в ГУ МВД региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, летом прошлого года обвиняемая, как думали изначально, присвоила около 1 миллиона бюджетных денег. Однако позже выяснилось - денег женщина не брала. Те были потрачены на ремонт учебного заведения.

Тем не менее, женщине грозят четыре года в колонии, потому что проведение работ проходило с нарушением законодательства.

Сейчас дело передано в суд.