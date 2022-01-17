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Общество17 января 2022 18:16

Ледовый городок в красноярском Татышев-парке начнут демонтировать 24 января

Первыми будут разобраны горки и скульптуры с подсветкой
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Ледовый городок в красноярском Татышев-парке начнут демонтировать 24 января

Ледовый городок в красноярском Татышев-парке начнут демонтировать 24 января

Фото: Мария ЛЕНЦ

С 24 января стартует демонтаж ледового городка в татышев-парке, который обошелся красноярскому бюджету в 7,2 миллиона рублей. Первыми под снос пойдут горки и скульптуры с подсветкой, а в финале начнется разбор ели.

Всего в городке 15 ледяных горок, которые рассчитаны на представителей разных возрастов. Три самые высокие горки достигают 3,2 метра. Также подрядчику необходимо будет убрать с площадки «ледяной лабиринт».

После этого в срок до 15 февраля будет демонтирована и главная городская ель. В 2021 году на ее монтаж, украшение и содержание было выделено 16 миллионов рублей.