В красноярском управлении образования попросили родителей ответственно относиться к эвакуации в школах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Управлении образования Красноярска обратились к родителям школьников. Их попросили серьезно относиться к информации о минировании учебных заведений.

— Когда школы получают сообщения об угрозе, аргументы о том, что детям не дают учиться, неуместны. К сожалению, никто не может гарантировать, что очередное сообщение – это всего лишь чья-то злая шутка,— говорят в ведомстве.

Отметим, что с начала учебного года городские школы массово «минировали» трижды. Это сильно подрывало учебный план и вносило коррективы в будни родителей ребятишек из начальных классов. Однако не эвакуировать учащихся было нельзя.

— Мы настоятельно рекомендуем взрослым еще раз поговорить с детьми, объяснить, как нужно действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций,— обратилась к родителям школьников и.о руководителя главного управления образования администрации города Марина Аксенова.

Родителям стоит обсудить с детьми, что делать. если в здании остался телефон или другие личные вещи, ведь в суматохе чего только ни бывает. Также стоит проговорить, как поступить, если ребенок упустил из виду своего учителя или одноклассников.