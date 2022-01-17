Красноярским родителям рассказали, насколько «омикрон» опасен для детей Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый штамм коронавируса под названием «омикрон» уже зарегистрирован на территории Красноярского края. Его выявили на минувшей неделе у пяти туристов, вернувшихся из заграницы. Среди отличия «омикрона» от предшественников – его способность поражать детей. Главный инфекционист Красноярского края Елена Тихонова прокомментировала «Комсомольской правде»-Красноярск:

- К сожалению, да, дети уже вовлечены в инфекцию. В первый год, если помните, дети были вне зоны риска. В крае не было зафиксировано ни одного случая. Они появились в середине прошлого года, когда к нам пришел штамм «дельта». В основном это дети с ослабленным здоровьем. Результаты наблюдения за «омикроном» говорят о том, что дети болеть будут. И наиболее уязвимый возраст – как и при гриппе – первые три года жизни.

То есть если появились симптомы, маме не стоит сидеть дома – надо вызывать врача. Опасно, когда мамы поят ребенка жаропонижающим, а когда он начинает задыхаться, его везут в больницу, потом предъявляют претензии: почему не спасли?