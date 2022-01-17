Через Красноярский край на поездах перебрасывают военную технику. Фото: ЧП Канск

Через Красноярский край несколько дней на поездах перебрасывают военную технику. Очевидцы снимают эшелоны на видео и выкладывают их в соцсети. Например, паблик «ЧП Канск» выложил ролик, где на платформах везут танки, неприкрытые брезентом, а с ними военнослужащие.

Видели такие составы в Заозерном, Канске, в поселках вдоль Транссиба. Их везут в открытую, без всякой секретности, останавливают на крупных станциях на непродолжительное время. Очевидцы говорят: в день по нескольку таких эшелонов. В составах кроме танков есть бронетранспортеры, тяжелая грузовая техника, зенитные установки, в пассажирских вагонах – солдаты.

К слову, подобных роликах в соцсетях и мессенджерах уже десятки, есть из других регионов. Объяснений такой массовой переброске вооруженных сил с востока на запад страны пока нет, минобороны воздерживается от комментариев. Гражданские строят различные догадки. Но многие считают, что это не стоит паники, наверняка какие-то масштабные учения проводятся. И вообще такие переброски случались всегда, просто сейчас это проходит днем и в большем количестве.