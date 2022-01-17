Красноярская авиакомпания «КрасАвиа» получила допуск к международным полетам Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Еще одно статусное достижение для красноярской компании «КрасАвиа»: Росавиация выдала комплексное заключение о соответствии авиаперевозчика требованиям федеральных авиационных правил. А это значит, что его воздушные суда теперь могут выполнять международные воздушные перевозки.

За 70 лет своего существования авиакомпания впервые получила такое разрешение. Это открывает перед ней новые возможности и новые рынки авиаперевозок. На начальном этапе будут использоваться самолеты ATR 72-500. Для этого они должны пройти «глубокие» формы технического обслуживания и будут перекрашены в новую ливрею.

- В перспективе наш современный авиапарк позволит нам смело планировать регулярные и чартерные полеты, не ограничиваясь территорией России. Основной стратегической задачей предприятия конечно является повышение экономической эффективности деятельности, расширение бизнеса, но главным нашим приоритетом по-прежнему останется выполнение социально-значимых перевозок в Красноярском крае, - поделился генеральный директор авиакомпании Андрей Егоров.

Добавим, что в 2021 году «КрасАвиа» добилась рекордного показателя по пассажиропотоку - 186 тысяч человек воспользовались регулярными перевозками, это 243% к 2020 году. А общий пассажиропоток (регулярные и чартерные рейсы) краевого авиаперевозчика за 12 месяцев составит более 300 тысяч пассажиров, это 105% к 2020 году. Новые возможности для развития авиакомпания получила благодаря реализации программы реновации самолетного парка. В начале года на линии встали два 72-местных ATR-72, со второго квартала поэтапно пять 46-местных ATR-42, а в сентябре прибыл четвертый самолет L-410.