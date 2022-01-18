Погода в Красноярске на 18 января 2022 года: резкий перепад температур и солнце

В Красноярске 18 января 2022 года ожидаются перепады температур от -2 до -18 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

18 января красноярцев ждут серьезные температурные качели. Как сообщает Гидрометцентр, если днем в городе ожидается -2 градуса, то к вечеру похолодает до -18.

При этом днем синоптики обещают переменную облачность, временами будет светить солнце. Осадков не ожидается, как и сильного ветра, возможные порывы от 2 до 6 метров в секунду.

Холодать будет в течение дня, постепенно. Ночью ожидаются морозы до -18 градусов. Напомним, что 17 января в Красноярске прошел дождь с ледяной крупой.