В Красноярском крае за сутки количество больных COVID-19 выросло на 379 человек Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперативного штаба на 17 января 2022 года в Красноярском крае зарегистрировано 177 892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. В том числе за сутки – 379 новых случаев. В частности в Красноярске 114 случаев, Ачинске – 28, по 17 случаев в Канске и Лесосибирске, в Енисейске – 15 новых случаев, а в Норильске, Дивногорске и Назарово – по 14 случаев. Это территории с самыми большими суточными показателями.

Добавим, что под медицинское наблюдение взято 1 129 контактных человек, проведено тестов на коронавирус всего 4 696 749, из них за последние сутки 4 302. Показатели заболеваемости начали расти с 11 января, тогда был зафиксирован минимум – 214 случаев за сутки.

Информация от регионального минздрава: всего выздоровевших с начала пандемии в крае 162 622 человека. В том числе за минувшие сутки 255. По-прежнему остается высокой смертность от ковида: за сутки скончались 22 жителя края, а всего с начала пандемии – 9 140 человека.