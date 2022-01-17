Красноярского пассажира, устроившего резню в автобусе, отправили на принудительное лечение. Фото: СК

Пассажира, который ехал из Красноярска в Минусинск и устроил резню в автобусе, отправили на принудительное лечение. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе регионального следкома. Напомним, что 15 июля 2021 года мужчина приобрел билет и сел в рейсовый автобус. Ночью, на территории Новоселовского района, он неожиданно встал и ударил ножом 29-летнего пассажира, затем водителя и женщину. От резкого торможения проснулся еще один мужчина, сумел среагировать и обезвредить нападавшего. К счастью, никто не погиб, всем была оказана медицинская помощь.

В ходе следствия обвиняемый рассказал, что ему стало казаться, будто он окружен враждебными людьми. Он приобрел туристический нож. И во время поездки в Минусинск почувствовал якобы опасность от тех, кто ехал с ним. Поэтому и напал.

По информации следкома была проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая и показала временное психическое расстройство в форме алкогольного психоза. Иными словами, не ведал, что творил. Суд счел представленные доказательства достаточными и назначил принудительные меры медицинского характера в отношении 33-летнего жителя города Красноярска. Лечиться он будет в стационаре специализированного типа.