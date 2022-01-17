Пресс-службу Заксобрания Красноярского края возглавил Алексей Машегов. Фото: инстаграм

Управлению по информации и общественным связям Законодательного собрания Красноярского края, иначе говоря, пресс-службе краевого парламента назначен новый руководитель. Им стал Алексей Машегов. О чем он сам сообщил на своей странице в «инстаграме».

Что известно о нем: коренной красноярец, родился в 1977 году и окончил Красноярский государственный университет по специальности «журналистика». В его послужном списке издание «Сегодняшняя газета», медиа-группа «Дела», «Деловой квартал». С декабря 2017 по август 2019 года он возглавлял департамента информационной политики администрации Красноярска. До своего назначения в Заксобрание, Алексей Машегов был главным редактором красноярской газеты «Городские новости».