В Красноярске вновь эвакуируют школы после сообщений о минировании Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь эвакуируют школы после новых сообщений о минировании. Напомним, что на минувшей неделе, 13 января сначала появилась информация , что с утра выводят сотрудников крупных торговых центров. Затем стало известно, что эвакуируют из школ детей, причем в разных районах города. Пришлось отменить занятия.

Понедельник 17 января тоже начался с нештатной ситуации, о чем подтвердили в управлении образования города. Поступила по электронной почте информация о том, что в нескольких учебных заведениях заложены взрывные устройства. И хотя все уже устали от таких ложных «минирований», необходимо следовать регламенту: вывезти всех людей из здания, чтобы специалисты его полностью проверили. Так, известно, что эвакуации прошли в школах № 79, 143, 147, 149, в лицеях № 8 и 11 и в СибГУ на Красрабе.