В Красноярске на козырьке магазина «Батон» обнаружили тело женщины Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на козырьке магазина-дискаунтера «Батон» обнаружили тело женщины. Это произошло на улице Щорса, 87. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель», которому поступила заявка от следкома снять тело с высоты. Правоохранители уточнили, что личность женщины уже установлена и, по предварительной версии, смерть не носит криминальный характер. Возможно, женщина выпала с высоты, дом – 14-этажный.

Так же спасатели добавили, что в минувшие сутки им пришлось выезжать на выдвижной пост на «Красноярские столбы». Там со стороны восточного входа в районе скалы «Китайская стена» находился турист с переломом верхней трети бедра. В ходе проведения спасательных работ, гражданин был эвакуирован, его на носилках доставили до мраморного карьера, а затем передали медикам скорой помощи.