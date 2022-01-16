Жительницу Красноярска обманул на 20 000 продавец несуществующей икры и мяса

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мошенница, продающая несуществующие мясо, икру и молочку, «развела» на 20 000 рублей жительницу города. Как рассказали в МВД, красноярка нашла объявление о продаже продуктов в одном из популярных городских чатов в мессенджере. Решила сделать заказ и лишилась 20 000 рублей.

Дело в том, что мошенница попросила частично оплатить заказ до получения, а затем исчезла. Она обещала доставить продукты в течение дня, но так ничего не привезла.

Продавцом оказалась ранее судимая за имущественные преступления 22-летняя жительница региональной столицы. Полицейские установили, что девушка изначально не планировала продавать продукты. Она решила разместить объявление о продаже товаров, которых у нее нет, в мессенджере, и таким способом похитить деньги.

Было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь мошеннице грозит до 5 лет лишения свободы.