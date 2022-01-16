В Красноярском воздухе зафиксировано превышение концентрации вредных веществ в несколько раз

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В Красноярском воздухе 16 января специалисты зафиксировали серьезное превышение концентрации вредных веществ. Как сообщает Роспотребнадзор, загрязнение обнаружено в 2 пробах из 7. Так оксид азота превышает норму в 1,2 раза, диоксид азота - в 2,6 раза.

Напомним, что 14 января в 15 часов был введен режим «черного неба», который продлится до 17 января. В период неблагоприятных метеоусловий Управлением Роспотребнадзора усилен мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки г. Красноярска.