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Общество16 января 2022 6:25

В Красноярске на ремонт закрывается ресторан Trattoria Formaggi с 31 января

Сроки открытия пока неизвестны
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: formaggi_bellini/

Фото: formaggi_bellini/

В Красноярске на ремонт закрывается ресторан Trattoria Formaggi, расположенный на проспекте Мира. Как сообщается в инстаграм-аккаунте заведения, ресторан закроет свои двери для гостей 31 января. Пока дата открытия после обновления неизвестна.

Как обещает руководство Trattoria Formaggi, заведение холдинга Bellini Group обновится до неузнаваемости — начиная от посуды, заканчивая мебелью. Гостям будет предложено новое меню и камерная банкетная комната, а для детей появится игровая.

Напомним, что холдинг Bellini Group в прошлом году обновил интерьер и меню гастропаба «Свинья и бисер».