Красноярская полиция назвала фейком информацию, о новом виде мошенничества

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полиция назвала фейком информацию о новом виде мошенничества, стремительно распространяющуюся в соцсетях со ссылкой на правоохранителей. Как пояснили в МВД, в чатах рассылается картинка, где указано, что в регионе появился новый вид аферы. Злоумышленники звонят в телефонном режиме просят граждан принять участие в опросе. После проведения определённых действий злоумышленники якобы получают доступ к телефону абонента и его банковскому счету.

В полиции отмечают, что сотрудниками МВД Красноярского края информация об этом виде мошенничества не распространялась, более того, никаких жалоб по факту данного вида телефонного мошенничества в полицию не поступало.

Жителей региона просят при получении подобных сообщений заходить на сайт краевого МВД, где собрана актуальная и достоверная информация, а также не рассылать подобные сообщения, вводящие в заблуждение других граждан.