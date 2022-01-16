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Происшествия16 января 2022 5:00

Красноярская полиция назвала фейком информацию, о новом виде мошенничества

Сотрудники просят не рассылать «вирусные» сообщения в чатах и не пугать других жителей
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полиция назвала фейком информацию о новом виде мошенничества, стремительно распространяющуюся в соцсетях со ссылкой на правоохранителей. Как пояснили в МВД, в чатах рассылается картинка, где указано, что в регионе появился новый вид аферы. Злоумышленники звонят в телефонном режиме просят граждан принять участие в опросе. После проведения определённых действий злоумышленники якобы получают доступ к телефону абонента и его банковскому счету.

В полиции отмечают, что сотрудниками МВД Красноярского края информация об этом виде мошенничества не распространялась, более того, никаких жалоб по факту данного вида телефонного мошенничества в полицию не поступало.

Жителей региона просят при получении подобных сообщений заходить на сайт краевого МВД, где собрана актуальная и достоверная информация, а также не рассылать подобные сообщения, вводящие в заблуждение других граждан.