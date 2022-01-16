В Красноярске полиция и волонтеры ищут 15-летнего подростка, ушедшего из дома

Пропавший подросток Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

В Красноярске пропал 15-летний Павшок Николай. Парень вышел из дома на Апрельской,3 15 января в 15:30 часов. До сих пор о нем ничего не известно. Как рассказали волонтеры из группы «Поиск пропавших детей-Красноярск», с собой у подростка был мобильный телефон, который сейчас недоступен.

В полицию о пропаже сына сообщила мама подростка. Женщина написала заявление, после чего силовики начали опрашивать друзей и знакомых Николая, осматривать места возможного появления. К поиску сразу подключились волонтеры.

Публикуем ПРИМЕТЫ Николая:

На вид парню 16-18 лет, рост 182 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза карие.

Был одет в короткий серый пуховик с капюшоном, черные штаны с резинками снизу, белые кроссовки с оранжевыми шнурками.

Если вам что-то известно о местонахождении Николая, просьба сообщить об этом по телефонам:

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