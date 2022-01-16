В Красноярске со 2 февраля изменится схема движения на перекрестке в районе Воронова, 73

Фото: Администрация Красноярска

В Красноярске будет изменена схема движения на перекрестке в районе Воронова, 73 со 2 февраля на постоянной основе. Как сообщили в администрации, именно на этом перекрестке регулярно собирается автомобильная пробка. Чтобы облегчить заторы, было принято решение немного изменить движение по полосам.

Так, со 2 февраля прямо можно будет проезжать, используя не крайнюю левую, а крайнюю правую полосу. Специалисты выяснили, что в основном автолюбители проезжают на перекрестке прямо в сторону проспекта Металлургов, либо поворачивают налево в сторону Рокоссовского. Направо двигаются в два раза меньше машин.