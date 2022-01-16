Врач из Красноярска обокрал пациента, чтобы спустить все в онлайн-казино

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске врач ограбил пациента своей клиники, чтобы спустить все украденное в онлайн-казино. Как сообщили в МВД-Медиа, над врачом уже состоялся суд, который назначил ему наказание в виде 50 000 рублей штрафа.

Оказалось, что пациент, которого обокрал врач, сдал все свои личные вещи в сейф на хранение, в том числе и смартфон, на время лечения. А после выписки мужчина с удивлением обнаружил, что на его карте не хватает 360 000 рублей.

Во время расследования выяснилось, что к краже денег причастен один из медиков. Оперативники установили, что деньги снял врач, страдающей от игровой зависимости. Мужчина играл в онлайн-казино даже на своем рабочем месте, потратил все сбережения. А когда решил отыграться, то у него не оказалось денег. Тогда он и залез в сейф, и при помощи смартфона перевел себе на счет 360 000 рублей.

Врач рассчитывал, что отыграется и сможет вернуть пациенту деньги, но, увы, фортуна была не на его стороне.

Следователи завели уголовное дело, во время расследования медик полностью возместил ущерб пациенту. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.