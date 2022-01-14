В Эвенкии планируют начать поиски месторождений для добычи алмазов

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На севере Красноярского края планируют начать добывать алмазы – совсем скоро начнется поиск месторождений в Эвенкии. Как сообщает правительство региона, уже есть договоренность о проведении геологоразведки для оценки потенциала минерально-сырьевой базы.

Соглашение о совместной работе в направлении добычи алмазов подписали министр экологии Павел Борзых, генеральный директор алмазодобывающей компании «АЛРОСА» Сергей Иванов и временно исполняющий обязанности директора Красноярского научно-исследовательского института геологии и минерального сырья Сергей Черных.

Для поиска месторождений специалисты задумали применять прогрессивные методы и технологии геологоразведки, новые высокотехнологичные способы прогнозирования, в том числе с элементами искусственного интеллекта обработки данных.

Как отмечает Сергей Иванов, «АЛРОСА» получила лицензию на обширный участок недр, который обладает ресурсным потенциалом в 150 миллионов карат алмазов. В 2022 году геологи планируют начать в Эвенкии полевые исследования и аэрогеофизическую съемку. Изучение и освоение минерально-сырьевой базы будет проводиться в сотрудничестве с региональным министерством экологии и его отраслевым предприятием – КНИИГиМС. Такое взаимодействие станет полезным для развития геологоразведочных работ на перспективной алмазопоисковой территории.