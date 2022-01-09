В Красноярске с начала года случилось больше двух десятков ДТП из-за выезда на встречные полосы Фото: ГИБДД России по Красноярскому краю

Красноярские госавтоинспекторы подвели итоги новогодних праздников. По подсчетам специалистов, 23 аварии в краевом центре случились из-за того, что автовладельцы позволили себе выезды на встречные полосы.

— В результате таких аварий два человека погибли, 38 получили травмы. Госавтоинспекторы краевого центра напоминают водителям об опасности выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, в местах, где это запрещено,— говорят в пресс-службе ведомства. На протяжение всего праздничного периода экипажи дорожной полиции патрулируют загородные автодороги и следят за соблюдением водителями требований дорожных знаков.

В ГИБДД отмечают, что прежде всего, безопасность всех участников дорожного движения в их собственных руках, и чем лучше будут соблюдаться правила, тем меньше будет поводов для сожалений в дальнейшем.