Красноярские полицейские на Новый год вернули владелице угнанный автомобиль. Фото: МВД Красноярского края

Красноярские полицейские на Новый год вернули жительнице Москвы автомобиль, который был угнан. Как сообщает пресс-служба региональной полиции, женщина приехала за своей иномаркой в Красноярск.

Житель Дивногорска ставил на учет автомобиль Toyota RAV4, но сотрудник ГИБДД выявил, что кузов автомобиля был переделан в кустарных условиях. Экспертиза подтвердила, что был срезан рельеф знаков, после чего на них нанесли вторичную маркировку.

В итоге полицейские установили, что машина принадлежит жительнице Москвы. Ее пригласили в Красноярск забрать иномарку:

- Женщина поблагодарила полицейских за работу и сообщила, что до последнего не теряла надежды на возвращение машины. В новый год дознаватели красноярской полиции вернули представителю потерпевшей похищенный у нее автомобиль, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.