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Общество6 января 2022 10:02

Красноярский фотограф показал стройку развязки у Николаевского моста

Дорогу начали строить в октябре 2021 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Фото: www.instagram.com/tokarevs/

Фото: www.instagram.com/tokarevs/

Красноярский фотоблогер Сергей Токарев показал снимки стройки у Николаевского моста. Напомним, возведение новой дороги началось в октябре 2021 года.

Фото: www.instagram.com/tokarevs/

Фото: www.instagram.com/tokarevs/

В связи со строительством развязки движение на улице Чкалова полностью перекрыто. Почти все дома, стоящие на пути стройки, снесены. Однако два небольших частных дома все еще стоят в самом центре стройки.

Фото: www.instagram.com/tokarevs/

Фото: www.instagram.com/tokarevs/

Добавим, что сдать объект планируется в октябре 2022 года. Благодаря развязке добраться из Студгородка на правый берег Красноярска станет быстрее и удобнее.