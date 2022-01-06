Красноярский фотограф показал стройку развязки у Николаевского моста

Фото: www.instagram.com/tokarevs/

Красноярский фотоблогер Сергей Токарев показал снимки стройки у Николаевского моста. Напомним, возведение новой дороги началось в октябре 2021 года.

Фото: www.instagram.com/tokarevs/

В связи со строительством развязки движение на улице Чкалова полностью перекрыто. Почти все дома, стоящие на пути стройки, снесены. Однако два небольших частных дома все еще стоят в самом центре стройки.

Фото: www.instagram.com/tokarevs/

Добавим, что сдать объект планируется в октябре 2022 года. Благодаря развязке добраться из Студгородка на правый берег Красноярска станет быстрее и удобнее.