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Происшествия5 января 2022 4:07

На трассе под Красноярском ВАЗ столкнулся с «Субару», 1 человек погиб

Водитель ВАЗа не предоставил преимущество «Субару Импреза», после столкновения иномарка улетела в кювет
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Кадры с места ДТП скриншот: ЧП Красноярск

Кадры с места ДТП скриншот: ЧП Красноярск

На 39 километре трассы Емельяново-Частоостровское в 8 утра 5 января произошло смертельное ДТП. Как сообщают в МВД, 38-летний водитель ВАЗ не предоставил преимущество автомобилю «Субару Импреза», из-за чего машины столкнулись, а затем иномарка улетела в кювет.

В результате аварии водитель «Субару» доставлен в больницу, а водитель ВАЗа скончался на месте еще до прибытия скорой медицинской помощи.

В настоящее время на месте трагедии работаю сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Движение в настоящий момент осуществляется реверсивно