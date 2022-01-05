На трассе под Красноярском ВАЗ столкнулся с «Субару», 1 человек погиб

Кадры с места ДТП скриншот: ЧП Красноярск

На 39 километре трассы Емельяново-Частоостровское в 8 утра 5 января произошло смертельное ДТП. Как сообщают в МВД, 38-летний водитель ВАЗ не предоставил преимущество автомобилю «Субару Импреза», из-за чего машины столкнулись, а затем иномарка улетела в кювет.

В результате аварии водитель «Субару» доставлен в больницу, а водитель ВАЗа скончался на месте еще до прибытия скорой медицинской помощи.

В настоящее время на месте трагедии работаю сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Движение в настоящий момент осуществляется реверсивно