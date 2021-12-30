В Красноярске на новогодних каникулах будут ловить пьяных автолюбителей Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске сотрудники дорожной полиции на новогодних каникулах будут ловить пьяных автолюбителей. ГИБДД организовала рейд «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в краевой полиции.

— С 1 по 9 января ежедневно на дороги города будут выходить дополнительные экипажи ДПС, в том числе автомобили скрытого патрулирования, автоинспекторы будут проводить сплошные проверки автомобилистов на состояние трезвости, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как показала статистика за 11 месяцев уходящего года, на дорогах краевого центра попались с промилле в крови 4,5 тысячи автолюбителей. Из них 1300 отказались проходить процедуру освидетельствования. Свыше семисот нетрезвых нарушителей правил дорожного движения были задержаны повторно.

Напомним, что пьяная езда опасна не только для здоровья и жизни, но также, в случае поимки, придется раскошелиться на 30 тысяч рублей и лишиться водительских прав на срок от полутора до двух лет. А если это произойдет повторно, то и вовсе подвергнуться уголовной ответственности.