Состояние пострадавших при пожаре в красноярском ковидном госпитале стабильно тяжелое

Минздрав прокомментировал ЧП в КМКБ №20 имени И. С. Берзона. Фото: пресс-служба больницы

Минздрав и руководство 20-й больницы прокомментировали пожар, который произошел накануне, 29 декабря, в ковидном госпитале. Около 18:30 произошло возгорание на площади 5 квадратных метров в палате пульмонологического отделения на 4-м этаже терапевтического корпуса КМКБ №20 имени И. С. Берзона. В корпусе на этот момент находилось 326 пациентов и 92 человека из числа медперсонала.

В первую очередь вывезли 16 пациентов, которые находились ближе всех к месту пожара. Всех с 4-го этажа по пожарным лестницам спустили на 1 и 2 этажи, также в ковидные обделения. Кто мог – спускался сам, тяжелых вывозили на каталках либо на носилках или одеялах. Паники не было.

Огонь погасили быстро, сообщают представители больницы. Буквально за 10 минут. Специалисты от МЧС проверили помещение и к 19 часам пациентов стали возвращать назад. Сразу же было восстановлено электроснабжение и подача кислорода больным, а персонал принялся отмывать помещение от сажи и копоти.

- В ЧС пострадало 5 пациентов, находившихся в палате в момент возгорания. 4 госпитализированы в ожоговое отделение ККБ, одному из пострадавших госпитализация в иное учреждение не потребовалась, он продолжает лечение в КМКБ №20. Пациентам, госпитализированным в Краевую клиническую больницу, оказывается весь необходимый объем медицинской помощи, состояние оценивается как стабильно тяжелое, - сообщили в минздраве.