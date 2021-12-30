Соцсети: под Красноярском пьяная компания после корпоратива избила двух мужчин Фото: Мария ЛЕНЦ

В соцсетях появилась информация о том, что в поселке Емельяново в кафе «Белые ночи» семеро нетрезвых мужчин сильно избили двоих посетителей. Причем очевидцы уверяют, что все нападавшие – сотрудники МЧС, которые отмечали новогодний корпоратив. Так это или нет, пока доподлинно неизвестно. Но в пресс-службе ведомства прокомментировали, что проводят проверку данной информации.

Очевидцы сообщают, что инцидент произошел в ночь с 27 на 28 декабря. В кафе отдыхали двое мужчин и девушка. На выходе кто-то из них не нашел в гардеробе своей одежды, а гардеробщица на все вопросы ответила, что ничего не знает, ничего не видела. На шум подошла выпившая компания. Свою куртку, но с оторванным воротником, мужчина якобы увидел на одном из них. После этого конфликт перерос в драку. После чего все семеро сели в прибывшую пожарную машину и уехали. А у потерпевших в больнице диагностировали сотрясение мозга и множественные синяки и ушибы.