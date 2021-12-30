В Красноярске на улице Калинина начали строить пешеходный мост. Фото: сайт администрации города

В Красноярске приступили к строительству нового пешеходного моста. Он появится на улице Калинина, в районе дома № 177. Перед началом строительства из зоны будущего надземного перехода вынесли водопроводные и электрические сети. Затем приступили к возведению объекта.

Сейчас там уже работает бригада, вбивает сваи. По проекту их будет 64. Длина пешеходной переправы составит 132 метра, длина пролетных строений – 45,1. Мост будет оборудован двумя лифтами для маломобильных граждан и для мам с колясками. Плюс лестничные сходы. Сроки готовности – август 2022 года. Финансирование строительства осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В пресс-службе администрации города уточняют, что мост возводится для безопасности учеников будущей школы в микрорайоне Бугач. Оба объекта будут открыты в одно время. Школа станет самым крупным образовательным кластером за Уралом, она рассчитана на 1550 школьников.