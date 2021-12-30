Назначен новый министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края. Фото: пресс-служба правительства края

Назначен новый министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Им стал Александр Ананьев. Соответствующий документ подписал губернатор Красноярского края Александр Усс. Добавим, что предшественник Евгений Афанасьев в начале декабря ушел в отпуск с последующим увольнением.

Александр Ананьев – из бывших силовиков, у него большой опыт воинской службы: окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени М.В. Фрунзе. Затем изучал юриспруденцию в Красноярском государственном университете. В конце 90-х перешел на административную работу в команду губернатора Красноярского края. В его послужном списке работа в РЭК - Региональной энергетической комиссии края и тоже на руководящих должностях – зама и главы ведомства. В 2018 году Александра Ананьеве назначили первым заместителем министра тарифной политики края. 2022-й год он встретит в кресле министра.