За год в Красноярском крае полицейские изъяли поддельного алкоголя на 10 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Краевая полиция подвела итоги работы за 2021 год. Есть о чем рассказать и что показать. Например, тема контрафактного алкоголя. В текущем (пока еще) году из незаконного оборота изъято более 110 тысяч литров спиртосодержащей продукции на общую сумму более 10 миллионов рублей. Полицейскими выявлено 61 преступление, связанное с реализацией алкоголя без маркировки, лицензии, либо с поддельными специальными марками. Фигурантами уголовных дел, связанных с незаконным оборотом алкоголя, стали 17 человек. Полицейским удалось добиться возмещения ущерба, причиненного противоправными действиями в данной сфере, на общую сумму свыше 11 миллионов рублей. Накрыли 7 подпольных цехов по производству контрафактного алкоголя и несколько крупных складских помещений с готовым к сбыту суррогатом. Обо всем этом рассказал начальник отдела УЭБиПК ГУ МВД России по краю Андрей Осипов.

Один из таких случаев – в частном секторе Емельяновского района обнаружено почти 2 тысячи бутылок контрафактной водки, которую приготовили к реализации в магазинах Красноярска и поселка Березовка. Владельцы проговорились, какие именно торговые точки в сговоре с ними занимаются сбытом паленой водки. А в гараже в Лесосибирске найдены более 10 тонн такого алкоголя, предназначенного для Казачинского района и города Енисейска. Распутывая это дело, установили подпольный цех и целую преступную группу, которая за всем этим стоит.

Кстати, полицейские обращают внимание на минимальные розничные цены на алкоголь: в 2021 году они составляли 243 рубля за 0,5 литра, а с 1 января 2022 года – власти планируют их повысить до 261 рубля за тот же объем.