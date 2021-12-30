В указ губернатора Красноярского края о коронавирусных ограничениях внесено изменение Фото: Мария ЛЕНЦ

В указ губернатора Красноярского края о коронавирусных ограничениях внесено изменение. Нет, это не ужесточение карантинных мер. Скорее наоборот – речь идет о послаблениях для авиапассажиров, которые вдруг окажутся в сложной ситуации. Согласно изменениям с 30 декабря при задержке или отмене рейса заселение пассажиров в гостиницы возможно без предъявления документов о вакцинации. Кроме того, в Норильске и Дудинке в этих случаях нет необходимости сдавать ПЦР-тест.

Добавим, что во всех остальных случаях при заселении в гостиницы, базы отдыха на территории края требуется предъявить QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию или ревакцинацию, либо перенесенную коронавирусную инфекцию. В целом QR-код по-прежнему требуется для посещения торговых центров, кинотеатров, учреждений культуры и спортивных учреждений, кафе и ресторанов и других мест.