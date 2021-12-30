На севере Красноярского края вырастет стоимость проезда на автобусе Фото: Мария ЛЕНЦ

На севере Красноярского края выросла стоимость проезда на общественном транспорте. Как сообщили в министерстве тарифной политики, приказ об установлении предельного тарифа на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (за исключением Норильска и Дудинки) уже принят и вступит в силу с 10 января 2022 года.

Пересмотр тарифа производится не чаще одного раза в год при условии, что с таким заявлением обращаются не менее половины перевозчиков. Последний раз тариф на указанных территориях менялся в мае 2019 года. Итак, после расчетов тариф на перевозку пассажиров изменился с 24 рубля на 30 рублей. То есть разница составила 6 рублей. Это касается Богучанского, Кежемского, Мотыгинского, Северо-Енисейского, Туруханского районов, городов Лесосибирск и Енисейск, Эвенкийского и Таймырского муниципальных районов.

Отдельным приказом утвержден предельный тариф для города Дудинки - 33 рубля вместо действующих сейчас 29 рублей. Норильска новый указ не касается – там стоимость проезда уже изменилась в октября 2021 года. Добавим, что в настоящее время министерством тарифной политики рассматриваются также обращения перевозчиков Красноярска и Железногорска