Мэр Новосибирска заявил, что в Красноярске не падает снег Фото: Влад КОМЯКОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что красноярцы не знают, что такое зима: снег, по его словам, в столице региона не падает. Об этом пишет издание «Сиб.фм».

Так Локоть оправдался за снежные завалы на дорогах своего города. Он отметил, что в «Бобровом логу» снег засыпают из пушки, потому что просто так с неба он на трассу не падает.

— Ну нет там снега! Что там убирать? Они не знают, что такое зима. У них горнолыжная трасса есть в черте города, потому что рельеф позволяет. Но они пушками там создают снег на этой трассе, — заявил Локоть.

Синоптики отчасти подтверждают мнение новосибирского градоначальника. Фронтальные циклоны в той местности действительно более активны.

— Бывают случаи, когда циклон несколько обостряется. Тогда у нас выпадает больше, чем в Новосибирске, — цитирует синоптика Среднесибирского УГМС Дмитрия Ульянова «Проспект Мира».