В Красноярске с 3 января можно будет сдать ненужные живые ели в пункты утилизации
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Красноярцы в приближающемся году могут грамотно утилизировать отслужившие свое живые новогодние ели. В городе с 3 января начнут работу пункты приема праздничных деревьев, сообщили в администрации города.
— Новогодние деревья соберут и утилизируют. Часть новогодних деревьев отправят на корм животным на ферму «Коза-дереза», а остальные переработают в материалы для мульчирования молодых посадок, —отметили в пресс-службе мэрии. Важное уточнение: перед тем, как сдать дерево в утиль, нужно снять с него все игрушки. Пункты приема будут работать до 20 января.
КОНКРЕТНО
Точки приема елок
Октябрьский район:
— ул. Гусарова, 49 (возле контейнерной площадки)
— ул. Карбышева, 24 (возле контейнерной площадки)
— ул. Карбышева, 4б (возле контейнерной площадки)
— ул. Юшкова, 44 (возле контейнерной площадки)
— ул. Юшкова, 14 (Тотмина, 7) (возле контейнерной площадки)
— ул. Тотмина, 13а (возле контейнерной площадки)
— ул. Новосибирская, 39 (возле контейнерной площадки)
— ул. Попова, 12 (возле контейнерной площадки)
— ул. Крупской, 10 (возле контейнерной площадки)
— ул. Можайского, 4 (возле контейнерной площадки)
— ул. Пирогова, 7 (возле контейнерной площадки)
— ул. Киренского, 3 (возле контейнерной площадки)
— ул. Академгородок, 10 (возле контейнерной площадки)
— ул. Калинина, 82 (точка сбора возле гипермаркета «Леруа Мерлен»).
Железнодорожный район:
— ул. Железнодорожников, 26 (возле контейнерной площадки)
— пр. Свободный, 53а (возле контейнерной площадки)
— ул. Ангарская, 2
— ул. Мечникова, 28
— ул. Мечникова, 39
— ул. Ладо Кецховели, 54
— ул. Северо-Енисейская, 48
— ул. Копылова, 17
— ул. Менжинского, 8 — 10 (между домами)
— ул. Карла Маркса, 150 (возле контейнерной площадки)
— ул. Комбайностроителей, 7 (возле контейнерной площадки)
Центральный район:
— ул. Диктатуры Пролетариата, 42 (возле ТК «Витальевский»)
— перекрёсток ул. Мужества и ул. Чернышевского (со стороны ул. Мужества, 55а)
— ул. Мартынова,18 — 22 (между домами)
— ул. Конституции СССР, 17 (со стороны набережной им. Пимашкова)
Советский район:
— ул. 9 Мая, 77 (возле гипермаркета «Леруа Мерлен»)
— ул. 60 лет образования СССР, 21
Ленинский район:
— пр. имени газеты "Красноярский рабочий« , 27 (возле гипермаркета «Леруа Мерлен»)
— пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 61
— ул. 26 Бакинских Комиссаров, 13
— ул. Шевченко, 66
— ул. Шевченко, 13
— ул. Мичурина, 3
— ул. Паровозная, 3
— ул. Юности, 12
Кировский район:
— ул. Вавилова, 52
— ул. Семафорная, 397
— ул. Кутузова, 27
— ул. Новая, 50
— ул. Мичурина, 43
Свердловский район:
— ул. Судостроительная, 177а/2
— ул. 60 лет Октября, 108а