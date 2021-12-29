В Красноярске с 3 января можно будет сдать ненужные живые ели в пункты утилизации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Красноярцы в приближающемся году могут грамотно утилизировать отслужившие свое живые новогодние ели. В городе с 3 января начнут работу пункты приема праздничных деревьев, сообщили в администрации города.

— Новогодние деревья соберут и утилизируют. Часть новогодних деревьев отправят на корм животным на ферму «Коза-дереза», а остальные переработают в материалы для мульчирования молодых посадок, —отметили в пресс-службе мэрии. Важное уточнение: перед тем, как сдать дерево в утиль, нужно снять с него все игрушки. Пункты приема будут работать до 20 января.

КОНКРЕТНО

Точки приема елок

Октябрьский район:

— ул. Гусарова, 49 (возле контейнерной площадки)

— ул. Карбышева, 24 (возле контейнерной площадки)

— ул. Карбышева, 4б (возле контейнерной площадки)

— ул. Юшкова, 44 (возле контейнерной площадки)

— ул. Юшкова, 14 (Тотмина, 7) (возле контейнерной площадки)

— ул. Тотмина, 13а (возле контейнерной площадки)

— ул. Новосибирская, 39 (возле контейнерной площадки)

— ул. Попова, 12 (возле контейнерной площадки)

— ул. Крупской, 10 (возле контейнерной площадки)

— ул. Можайского, 4 (возле контейнерной площадки)

— ул. Пирогова, 7 (возле контейнерной площадки)

— ул. Киренского, 3 (возле контейнерной площадки)

— ул. Академгородок, 10 (возле контейнерной площадки)

— ул. Калинина, 82 (точка сбора возле гипермаркета «Леруа Мерлен»).

Железнодорожный район:

— ул. Железнодорожников, 26 (возле контейнерной площадки)

— пр. Свободный, 53а (возле контейнерной площадки)

— ул. Ангарская, 2

— ул. Мечникова, 28

— ул. Мечникова, 39

— ул. Ладо Кецховели, 54

— ул. Северо-Енисейская, 48

— ул. Копылова, 17

— ул. Менжинского, 8 — 10 (между домами)

— ул. Карла Маркса, 150 (возле контейнерной площадки)

— ул. Комбайностроителей, 7 (возле контейнерной площадки)

Центральный район:

— ул. Диктатуры Пролетариата, 42 (возле ТК «Витальевский»)

— перекрёсток ул. Мужества и ул. Чернышевского (со стороны ул. Мужества, 55а)

— ул. Мартынова,18 — 22 (между домами)

— ул. Конституции СССР, 17 (со стороны набережной им. Пимашкова)

Советский район:

— ул. 9 Мая, 77 (возле гипермаркета «Леруа Мерлен»)

— ул. 60 лет образования СССР, 21

Ленинский район:

— пр. имени газеты "Красноярский рабочий« , 27 (возле гипермаркета «Леруа Мерлен»)

— пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 61

— ул. 26 Бакинских Комиссаров, 13

— ул. Шевченко, 66

— ул. Шевченко, 13

— ул. Мичурина, 3

— ул. Паровозная, 3

— ул. Юности, 12

Кировский район:

— ул. Вавилова, 52

— ул. Семафорная, 397

— ул. Кутузова, 27

— ул. Новая, 50

— ул. Мичурина, 43

Свердловский район:

— ул. Судостроительная, 177а/2

— ул. 60 лет Октября, 108а