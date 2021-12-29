Появились фото ковидного госпиталя в Красноярске после пожара. Фото: пресс-служба прокуратуры

Краевая прокуратура опубликовала фотографии, как выглядит терапевтическое отделение 20-й больницы, где проходили лечение пациенты с корнавирусной инфекцией. Напомним, что по предварительной версии причиной возгорания стало короткое замыкание от зарядки телефона, которая лежала под матрасом. Матрас вспыхнул. Было сильное задымление, пять человек надышались угарным гадом, у четверых ожоги по 10 – 15 % тела, их перевели в ожоговое отделение Красноярской краевой больницы. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Было эвакуировано 112 человек.

Фото: пресс-служба прокуратуры

Судя по фото, матрас сгорел полностью, его отбросили к стене. Огнем повреждены тумбочки, закопченные стены, распахнутое настежь окно на улицу. Досталось немного и коридору.

- В связи с произошедшим пожаров в городской клинической больнице прокуратурой Ленинского района города Красноярска организована проверка. В рамках которой будет дана оценка соблюдению действующего законодательства о пожарной безопасности, - прокомментировал прокурор Ленинского района Алексей Силин.