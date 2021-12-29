В Красноярске перед Новым годом выросли цены на такси Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске перед Новым годом выросли цены на услуги такси. Пассажиры отмечают: как минимум на четверть. А у некоторых фирм и вовсе наполовину стало дороже доехать по тем маршрутам, по которым еще пару недель назад были вполне приемлемые расценки. Причем не только по телефону, но и через приложение. Причин, в общем-то, несколько: предновогодние пробки, заснеженные дороги, увеличение количества заказов. Аналитики Яндекс.Такси прогнозируют, что с полудня 31 декабря и весь день 1 января повышающий коэффициент составит от 1,3 до3,5 раз.

Многие таксисты сами не скрывают: хотят воспользоваться праздниками и заработать. Причем встречаются и нечестные водители. Например, об одном таком случае «КП» писала два дня назад: водитель популярного перевозчика потребовал у клиента доплатить сверху 100 рублей, потому что посчитал назначенную цену слишком низкой. А когда пассажир отказался, высадил его на дороге. Вскоре стало известно, что с водителем расторгли договор.