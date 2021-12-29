Красноярцев предупредили о шквалистом ветре с порывами до 18 метров в секунду Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцев предупредили о непогоде: на краевой центр и прилегающие к нему районы надвигается сильный ветер. Об этом сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «30 декабря днем в центральных районах края и в Красноярске ожидаются порывы северо-западного ветра 15-18 метров в секунду, на дорогах гололедица».

Горожанам напоминают о правилах безопасности. Нужно ограничить высотные работы, водителям – быть предельно внимательными на дорогах. Пешеходам нужно держаться подальше от конструкций, которые потенциально могут упасть, от крупных деревьев. Не стоит парковать автомобили рядом с ними. Единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112.

Добавим также, что в южных горных районах Красноярского края, а также Республики Хакасия будет лавиноопасно. Поэтому любителей зимних экстремальных видов спорта нужно быть внимательными, если надумают выехать кататься в горы.