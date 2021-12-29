В одном российском городе ограничили продажу алкоголя в новогодние праздники Фото: Мария ЛЕНЦ

В преддверии Нового года мэрия города Кызыла выпустила документ, которым ограничила продажу алкогольных напитков. Ну как ограничила – полностью запретила реализацию всех вино-водочных изделий, кроме пива, во всех пунктах розничной торговли. Исключение составляют предприятия общественного питания, то есть кафе и рестораны.

Действие ограничений начинается с 31 декабря, они продлятся все новогодние каникулы, по 9 января включительно. Обоснование: в целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан при проведении праздничных мероприятий, посвященных Новому 2022 году и Рождеству Христову.

Добавим, что подобные ограничения для Тувы – не редкость. Жители республики относятся к этому с пониманием. Здесь по статистике вообще потребление алкоголя значительно ниже других регионов.