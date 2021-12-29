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Общество29 декабря 2021 8:42

За год жители Красноярского края позвонили на номер 112 более 2,1 миллиона раз

Большая часть была направлена в скорую помощь
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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За год жители Красноярского края позвонили на номер 112 более 2,1 миллиона раз

За год жители Красноярского края позвонили на номер 112 более 2,1 миллиона раз

Фото: Мария ЛЕНЦ

В министерстве цифрового развития Красноярского края подвели итоги 2021 года и подсчитали, что на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 поступило 2,1 миллиона вызовов. И большая часть из них было перенаправлено в скорую помощь. Более 672 тысяч вызовов были обработаны едиными дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) муниципальных образований края. И почти 600 тысяч – приняли центры обработки вызовов Красноярска. Более 20 тысяч принято в форме СМС-сообщений. Оставшиеся звонки были приняты автоответчиком.

В этом году была проведена интеграция системы 112 с аналогичными системами 5 соседних регионов – Иркутской и Кемеровской областей, с республиками Тыва и Саха (Якутия), а также Ямало-Ненецким автономным округом. В прошлом году краевая система была интегрирована с системами Хакасия и Томской области.

Добавим, что с 2020 года в крае действует мобильное приложение «112», с его помощью можно оперативно получать новости о ЧС, коммунальных авариях и других событиях. Через него же можно позвонить или отправить сообщение в службу «112». С момента запуска приложения его скачали в «Play Маркет» и «App Store» 16 тысяч раз.