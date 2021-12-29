В Сосновоборске задержали 72-летнего мужчину по подозрению в развращении 9-летней девочки. Фото: СК

В Сосновоборске полиция задержала мужчину, подозреваемого в действиях сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Его разыскивали более трех недель. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевой полиции.

Вот что известно об этом преступлении. 3 декабря этого года школьница проходила по пешеходной дорожке вдоль улицы 9-й Пятилетки. И заметила незнакомого мужчину, который, говоря языком уголовного кодекса, совершил иные действия сексуального характера. А затем скрылся. О чем девочка рассказала дома, а родные вызвали полицию.

В пресс-службе регионального следкома рассказали, что подозреваемому 72 года, он житель Сосновоборска. Проведено опознание и потерпевшая его опознала. Он признался, что таких эпизодов у него несколько. Поэтому следком просит откликнуться граждан, которые пострадали от действий мужчины или знает о подобных случаях – по телефону: 8 (391) 312–02–86 или 102. Анонимность гарантируется.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.