В Красноярском крае двух депутатов будут судить за незаконную добычу песка для нефтяной скважины Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае завершили расследование уголовного дела на двух депутатов по двум статьям. Первая статья – предпринимательская деятельность без лицензии и получение дохода в особо крупном размере. Вторая статья – нарушение правил охраны окружающей среды при строительстве промышленных объектов, причем лицами, которые должны охранять соблюдение этих самых правил.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, подозреваемые – действующий депутат Таймырского Долгано-Ненецкого Райсовета и бывший депутат краевого парламента. Оба они являются руководителями двух крупных организаций, которые находятся в поселке Хатанга.

Два года, с 2016 по 2018, эти организации брали песок на мысе Косистом (полуостров Хара-Тумус в Хатангском заливе моря Лаптевых). И продавали его на строительство нефтяной скважины. Итого изъяли незаконно 140 тысяч кубометров песчано-гравийной смести. Ущерб природе составил более 21,5 миллионов рублей. Но подозреваемые получили от заказчика более 300 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.