В городе Лесосибирске назначили нового прокурора. Фото: пресс-служба прокуратуры края

В городе Лесосибирске назначен новый прокурор, им стал советник юстиции Дмитрий Андреевич Снятков. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ 21 декабря. В пресс-службе краевого ведомства рассказали, что Дмитрий Снятков родился в 1984 году и окончил Красноярский государственный аграрный университет. В июле 2006 года он поступил на службу сначала следователем прокуратуры в Козульский район. С февраля 2016 года состоял в должности заместителя прокурора города Лесосибирска.

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся, генпрокурором Российской Федерации в 2015 году в порядке поощрения ему присвоен классный чин советника юстиции, а в 2020 году награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.

Что касается личной жизни, новый прокурор Лесосибирска женат, у него двое детей.

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