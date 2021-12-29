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Общество29 декабря 2021 3:48

Красноярцам предлагают приобрести льготный билет в Крым и на Дальний Восток

«Аэрофлот» открыл продажу по субсидированным направлениям
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцам предлагают приобрести льготный билет в Крым и на Дальний Восток

Красноярцам предлагают приобрести льготный билет в Крым и на Дальний Восток

Фото: Мария ЛЕНЦ

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов по субсидированным направлениям. В их числе – Красноярск-Симферополь и Симферополь-Красноярск. Приобрести недорогой билет в южном направлении можно уже с сегодняшнего дня, 29 декабря. Также в список льготных направлений входят два города Дальнего Востока - Благовещенск и Хабаровск.

Воспользоваться льготой могут граждане Российской Федерации:

- в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет);

- инвалиды I группы любого возраста;

- инвалиды с детства II и III группы;

- сопровождающие инвалида I группы или ребёнка-инвалида;

- многодетные семьи.

Перелет только в эконом-классе. В Симферополь один билет обойдется в 7000 тысяч рублей для взрослого пассажира и 5250 рублей на ребенка в возрасте от 2 до 12 лет. В Благовещенск – 5 500 рублей на взрослого и 4 125 рублей на ребенка. В Хабаровск – 6 000 и 4 500 рублей соответственно. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании.