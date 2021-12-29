В Красноярске на Тельмана «Лада» врезалась в припаркованный автомобиль. Фото: ЧП Красноярск

29 декабря на Тельмана в Красноярске «Лада» врезалась в автомобиль после того, как ее не пропустила «Тойота». Как сообщают в ГИБДД, инспекторы разбираются в обстоятельствах аварии.

Водитель «Тойоты» выезжала со двора, и предоставила преимущества автомобилю «Лада Гранта». В итоге произошло столкновение, и отечественный автомобиль врезался в припаркованные машины, после чего перевернулся. Пострадала пассажирка «Лады», ей оказали помощь на месте.

Сейчас дорожные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП.